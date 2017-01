Pub

A vítima viajava com o marido e os dois filhos, o mais novo dos quais, de três anos, ficou ferido com gravidade

Uma das vítimas mortais do acidente com um autocarro em França é uma mulher de 33 anos natural de Nevogilde, concelho de Lousada, confirmou hoje à Lusa o presidente da Câmara, Pedro Machado.

Segundo o autarca, a vítima mortal seguia acompanhada do marido e dois filhos, o mais novo dos quais, de três anos de idade, ficou ferido com gravidade no acidente. "Estamos muito preocupados com a situação da criança", afirmou Pedro Machado, lamentando as consequências graves do acidente.

O marido da vítima mortal, de 42 anos, e o filho mais velho, de 13, sofreram ferimentos ligeiros.

Pedro Machado avançou que psicólogos da autarquia já se encontram em França para prestar apoio às vítimas de Lousada e familiares.

Foi também disponibilizado transporte e apoio psicológico aos familiares residentes no concelho que se queiram deslocar a França, para acompanhar a situação das vítimas, acrescentou o presidente do Município e Lousada.

A família é natural de Nevogilde, freguesia de Lousada, mas atualmente tem residência em Lodares, no mesmo concelho.

Quatro portugueses morreram no domingo, às 04:30 locais (menos uma hora em Lisboa), num acidente de autocarro numa estrada no centro de França, registando-se ainda três feridos graves e 25 ligeiros.

Os passageiros eram emigrantes e pessoas de férias que regressavam à Suíça depois de terem estado em Portugal em visita às famílias.

Três das vítimas mortais são oriundas de Vila Nova de Foz Coa e a quarta é de Lousada.

A Câmara de Penafiel confirmou hoje à Lusa não haver vítimas mortais do concelho no acidente de domingo. "Não há penafidelenses entre as vítimas mortais. Os penafidelenses vítimas deste acidente encontram-se aparentemente livres de perigo e a ser devidamente acompanhados", assinalou a fonte.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.