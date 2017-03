Pub

O Eye é um projeto que quer basicamente juntar os dois sistemas operativos rivais sem dar muito trabalho ao utilizador

Um iPhone num Android. Um Android num iPhone. O sonho para alguns, o horror para outros. Mas o mais importante: pode tornar-se uma realidade, se bem que de uma forma pouco ortodoxa.

O Eye é um projeto da empresa Esti Inc. que visa, basicamente, colar um telefone Android a um iPhone. É uma capa que se coloca no telemóvel da Apple, mas que basicamente é um outro telefone que fica no "verso" do iPhone.

O resultado é um pouco estranho, ficando-se com um telefone Android de um lado e um iPhone no outro. O Eye partilha o microfone, coluna e câmaras do iPhone mas, tirando isso, funciona individualmente.

Tem espaço para dois cartões SIM, a memória é possível de aumentar através de cartões de memória e as especificações base são as de um telefone que corre o sistema operativo Android.

Portanto, não, não estará a correr o sistema Android num iPhone, ou vice-versa. É colar os dois e ficar com um dispositivo "diferente".

O projeto está no Kickstarter e já recolheu mais de 85 mil dólares dos 95 mil pedidos.