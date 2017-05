Pub

Francisco cumprimentou um a um todos - desde os jornalistas à tripulação - quantos viajaram no voo da Alitalia entre Roma e a Base Aérea de Monte Real . O Papa jesuíta, que conversa sem pressa, retribui a companhia com uma bênção, uma palavra, um sorriso e até dá um ou outro autógrafo. Em terra, são os desfavorecidos e as crianças os alvos da sua atenção

Uma criança, um idoso, um doente, uma pessoa desfavorecida têm um carinho especial por parte do Papa Francisco. Nesta viagem, que ligou Roma a Portugal, começa por saudar seis mulheres e seus filhos, famílias carenciadas, à saída da Casa de Santa Marta, onde vive no Vaticano, e acaba com um gesto de carinho para com as crianças que o esperam na Base Aérea de Monte Real. No avião, entre a imprensa, demora-se um pouco mais quando percebe que uma jornalista está grávida.

As crianças recebem o gesto de simpatia depois do Sumo Pontífice ter cumprimentado as autoridades portuguesas, primeiro Marcelo Rebelo de Sousa que o espera ao fundo das escadas do avião, perante honras de Estado com filas de militares a estenderem-se por todo o aeroporto. Fora do recinto, um milhar de populares agita bandeiras e gritam "Papa".

Três horas de viagem, tranquilas mas com mais agitação quando o Sumo Pontífice se desloca à segunda metade do avião para cumprimentar os jornalistas, tudo a decorrer como o previsto, mas debaixo de segurança máxima.

Um dia de viagem que começa com a notícia, no caminho para o aeroporto, de um rebentamento de uma bomba no centro de Roma. Uma carta armadilhada de forma artesanal e que explode junto aos correios, causando apenas danos materiais nos carros ali estacionados. Nada que afete o voo e o programa de viagem.

"Boa tarde e obrigada pela companhia e pelo trabalho que ides fazer", começou por dirigir-se aos representantes dos órgãos de comunicação de todo o mundo que acompanham os acontecimentos da Santa Sé, na sua maioria vaticanistas. Passam 50 minutos da descolagem do A 321 da Alitália do aeroporto de Fiumicino.

Diferença na postura

Francisco percorre o avião e cumprimenta a todos pessoalmente. Muitos ficam emocionados e não fazem intenção de o esconder. Este é um daqueles raros momentos em que o jornalista revela a simpatia pelo evento que está a cobrir. Entregam-lhe presentes, livros, cartas pessoais e de familiares, canecas, fotografias da família, desenhos dos filhos, pedem-lhes que os mencione nas orações.

O papa jesuíta retribui com uma bênção, uma palavra, um sorriso, embora demonstre sinais de cansaço, dá um ou outro autógrafo. Alguns dizem-lhe que é a primeira vez num voo papal, também para ele é a primeira vez que vem a Fátima.

Máquinas de filmar posicionadas, de fotografar, e também os telemóveis. Percebe que a jornalista brasileira Anna Elza Ferreira, da Redevida TV, está grávida, demora-se mais um pouco a falar com ela. Todos os 72 profissionais são apresentados um pelo assessor de imprensa, da Sala Stampa, que tem todos os nomes memorizados.

O gesto de cumprimentar pessoalmente é uma particularidade deste papado, já que, com Bento XVI e João Paulo II eram os jornalistas que se deslocavam à parte da frente do avião para os cumprimentar. Francisco, uma figura alta, aproxima-se das pessoas, conversa, parece não ter pressa, tal como dois dias antes quando esteve com os peregrinos na audiência papal das quartas-feiras. Também foi assim, já noite, na Cova de Iria, antes da Bênção das Velas.

"Esta viagem é algo especial, de oração, de encontro com o senhor, com a Santa Maria de Deus. Obrigado pela companhia e vamos em frente", assim terminou a pequena saudação antes de se deslocar a cada lugar até chegar à cauda do avião, onde conversou com a tripulação. Antes de chegar a esta zona do avião, a terceira separada por cortinas no avião, cumprimentou os 35 membros da comitiva com quem viaja, todos eles com um emblema de Portugal e Fátima na lapela..

Muito se especulou sobre este voo, que eventualmente seria desviado para Lisboa devido ao mau tempo - o plano B -, também que seria antecipado, mas tudo decorreu como o previsto.

Check in duas horas antes da partida e com os balcões de atendimento com o número do voo e cidade de destino, Leiria, algo inédito na aviação civil - e que os defensores da abertura da Base Aérea aos voos comerciais teriam gostado.

Entrada no avião uma hora antes da partida, com os jornalistas a rapidamente se posicionarem no melhor lugar com vista para o Papa, com as televisões à frente. Alguns, poucos, têm lugar marcado. O Papa juntou-se à comitiva 10 minutos antes da descolagem (13:10, em Portugal Continental, mais uma do que em Itália).

Recebemos previamente a documentação das primeiras intervenções do Papa, a oração na Capelinha das Aparições e na Bênção das Velas, também as mensagens dos telegramas enviadas aos responsáveis máximos dos países por onde o avião sobrevoa: Itália, França e Espanha, com as advertências sobre os embargos.

Um voo com tratamento VIP: uma bebida e frutos secos ainda em terra, depois uma bolsa com produtos de higiene e na viagem uma refeição ligeira, com queijos, presunto, fruta e doce, terminando com bombons de chocolate.

O Papa terá almoçado ainda na sua habitação, na Casa de Santa Marta. A viagem, de cerca de três horas, terminou na Base Aérea de Monte Real às 16:10.

