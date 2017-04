Pub

Óbito foi declarado no local do acidente

Um homem de 56 anos morreu hoje vítima de um despiste de motociclo numa rua da freguesia de Lufrei, em Amarante, distrito do Porto, disse à Lusa fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto e Bombeiros de Amarante.

O alerta do despiste de motociclo foi dado pelas 08:00 de manhã de hoje e o óbito foi declarado no local do acidente, na Rua da Lama, em Lufrei, pelas 09:00, disse fonte do CDOS do Porto.

Fonte dos Bombeiros de Amarante disse à Lusa que a vítima era um "homem e tinha 56 anos de idade".

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Amarante, vários meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e elementos da GNR, adiantou a mesma fonte do CDOS.