Atropelamento ocorreu em Alferrarede, no concelho de Abrantes

Uma pessoa morreu num atropelamento na linha ferroviária da Beira Baixa, que esteve interrompida cerca de três horas na madrugada de hoje, segundo o Centro Distrital de Operações de Santarém.

De acordo com o CDOS de Santarém, o alerta foi dado pelas 04:14 e a circulação de comboios na linha da Beira Baixa esteve interrompida até às 07:24.

O incidente ocorreu em Alferrarede, no concelho de Abrantes (Santarém), no sentido Castelo Branco/Entroncamento.

Segundo fonte do CDOS de Santarém, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Abrantes, com cinco veículos, 12 elementos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Tejo e a PSP.