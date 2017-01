Pub

Um homem, de 47 anos, morreu e outro, de 39, sofreu ferimentos ligeiros numa colisão ocorrida hoje, ao início da tarde, na Estrada Nacional (EN) 5, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), revelaram as autoridades.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou que o acidente, cujo alerta foi recebido às 12:30, aconteceu perto da localidade de Palma, no concelho alentejano de Alcácer do Sal.

A colisão, revelou também o Comando Territorial de Setúbal da GNR, envolveu três veículos automóveis, dois deles ligeiros de passageiros e um pesado de mercadorias, provocando uma vítima mortal e um ferido leve.

Tratou-se de "uma colisão frontal, de um dos ligeiros com o pesado de mercadorias", acabando "o outro ligeiro de passageiros por ser também envolvido", disse a fonte da Guarda contactada pela Lusa.

"O acidente aconteceu ao quilómetro 40 da EN5, na zona de uma curva", pelo que, "provavelmente, terá sido causado por um dos ligeiros, que terá feito uma ultrapassagem ao outro ligeiro e foi embater com o veículo pesado", acrescentou.

O homem que sofreu ferimentos considerados ligeiros foi transportado pelos bombeiros para o Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.

Para o local, segundo o CDOS, foram mobilizados 15 operacionais e seis veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e um helicóptero, que acabou por ser "desmobilizado".

O trânsito naquela zona da EN5 foi cortado para as operações de socorro às vítimas, mas, entretanto, a circulação já foi parcialmente restabelecida.