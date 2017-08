Pub

Um morto e quatro feridos graves foi o resultado de um acidente de viação que ocorreu ao início da noite de hoje na Quinta do Anjo, em Palmela, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Tratou-se de um acidente de viação que envolveu um veículo pesado e três ligeiros, que resultou numa vítima mortal e quatro feridos graves. Os feridos foram transportados para o hospital de Setúbal", disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal e os feridos são todos ocupantes das viaturas ligeiras envolvidas na colisão rodoviária.

O alerta para o acidente, que ocorreu na estrada da Vila Amélia, na Quinta do Anjo, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, foi dado pelas 19:42.

No local estiveram 25 operacionais e 10 viaturas de várias corporações de bombeiros da região de Setúbal, bem como o INEM e a GNR, estando as causas do acidente a ser investigadas.