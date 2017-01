Pub

A Senhora de Maio - Todas as Perguntas sobre Fátima apresenta 23 entrevistas com análises sobre um tema pouco consensual. O DN publica um excerto da conversa que os autores do livro tiveram com o atual reitor do santuário de Fátima

"Fátima é fruto da imaginação de três crianças e da imposição do clero, ou revela uma forte experiência espiritual? Reflete apenas o catolicismo popular daquele tempo, ou celebra o essencial do cristianismo? O fenómeno subsistiu por causa da oposição da República e do apoio do Estado Novo, ou mantém-se pela sua grande modernidade religiosa?"

Estas são três das várias perguntas que os autores de A Senhora de Maio - Todas as Perguntas sobre Fátima lançam ao longo das 23 entrevistas e depoimentos que recolheram nos dois últimos anos do século XX, para um documentário, e que agora reuniram num livro de 400 páginas, que será colocado à venda na próxima sexta-feira, 3 de fevereiro, sob a chancela do Círculo de Leitores. Um livro que é publicado quatro meses antes da viagem do Papa Francisco a Portugal, onde assistirá a 12 e a 13 de maio às comemorações do centenário do fenómeno de Fátima.

Os autores, António Marujo (colaborador do DN) e Rui Paulo da Cruz, incluíram no livro anexo documentação que ajuda a contextualizar o fenómeno ocorrido a 13 de maio de 1917, quando Lúcia (então com 10 anos), Francisco (8) e Jacinta (7) disseram ter visto "uma senhora mais branca do que o Sol". Este fenómeno - que ficou conhecido como as "aparições da Fátima" - ter-se-á repetido várias vezes durante o ano de 1917.

Esta edição inclui testemunhos e depoimentos em que são abordados os acontecimentos de Fátima e o fenómeno das aparições. As diversas entrevistas focam sete temas: "Testemunhos de contemporâneos das três crianças"; "Conversas sobre a República e os católicos"; "Pluralidade de leituras na Igreja"; "Antropologia"; "O fenómeno das aparições"; A beatificação" e "A atualidade de Fátima".

Temas que não são pacíficos e que podem levar a reacender a discussão sobre o tema. Como aliás salienta a escritora Lídia Jorge no prefácio. "Oxalá este livro [...] possa abrir o capítulo de uma discussão que convém ser serena na forma, mas por certo não poderá evitar a contradição, o debate e o confronto aberto das ideias em face da crença. Debate que sempre ultrapassa os níveis da razão e da ciência - mas não as ignora -, esse patamar de confronto delicado tão difícil de alcançar em Portugal", frisou.

Entre as entrevistas e depoimentos que constituem o livro, o DN publica hoje um excerto da conversa que os autores tiveram com o atual reitor do santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas. Este responsável destaca a importância espiritual do santuário e refere-se ao fenómeno de 1917 como uma experiência mística de que tivemos conhecimento "através do testemunho". Defende ainda que "falta reflexão sobre o fenómeno a nível sociológico ou antropológico". Analisa igualmente a dimensão política da Fátima e as relações nem sempre fáceis entre o Estado e a Igreja em Portugal.

Pré-publicação da entrevista ao reitor do santuário

"Tem sido dada uma ideia estereotipada do peregrino"

Fátima foi olhada com muita desconfiança pelas nossas elites académicas, diz o reitor do santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas. Numa entrevista que integra o livro A Senhora de Maio - Todas as Perguntas sobre Fátima, este responsável afirma que tem sido "transmitida uma ideia estereotipada do peregrino de Fátima", que "só é possível fazer uma experiência espiritual passando pela mediação corporal" e física. A sua expectativa em relação à visita do Papa ao santuário, em Maio, é que ela "possa dar um contributo importante para a divulgação de Fátima". Excertos da entrevista, que aqui divulgamos em pré-publicação do livro da autoria dos jornalistas António Marujo (colaborador do DN) e Rui Paulo da Cruz.

Enquanto padre, e agora neste lugar de reitor, como se refere ao fenómeno de Fátima? Mais numa dimensão espiritual ou física?

Refiro-me sempre ao fenómeno de Fátima salientando a sua dimensão espiritual e mística. Por um motivo simples: quando falamos de fenómenos desta natureza, falamos sempre de algo que tem um significado prevalentemente espiritual. E essa é a dimensão determinante. Falar de Fátima, para mim, é fundamentalmente sublinhar essa dimensão espiritual - que não é desencarnada, uma vez que parte de um conjunto de acontecimentos e de testemunhos, que tenho presentes, procurando que flua toda a sua dimensão espiritual e mística.

Isso significa que pormenores como o de uma Senhora que aparece em cima de uma azinheira, ou outros que os videntes descreviam, são dimensões secundárias para si?

Não me atreveria a dizer que são secundárias. Diria que essa descrição corresponde a um fenómeno místico, no sentido em que é uma experiência intensa de contacto com o transcendente - no caso concreto, com a figura de Maria - em determinadas circunstâncias que nós só conhecemos e às quais só temos acesso através do testemunho. Esta é uma dimensão que nunca podemos perder de vista: mesmo quando tentamos objectivar da melhor forma possível, fazemo-lo a partir de um testemunho. O acesso a este tipo de experiências faz-se sempre pela mediação de um testemunho que é fundamental e decisivo. Por isso, a minha preocupação não é tanto essa descrição detalhada de todos os aspectos, mas o tomar a sério o testemunho e perceber as condições da sua credibilidade.

Levar a sério o testemunho implica acreditar nele plenamente, na sua objectividade, ou apenas na sua subjectividade?

Levar a sério o testemunho implica também acolher a objectividade com que a testemunha apresenta aqueles elementos. Isto é: perceber que, para o vidente, aquela foi uma experiência objectiva. Depois, é demasiado complexo tentarmos especificar o que significa objectivamente para além do testemunho, porque a mediação que temos é fundamental. Neste âmbito, é fundamental ter acesso às fontes e é importante ter-se concluído a publicação da documentação relativa aos acontecimentos de Fátima, na sua edição crítica. Se o testemunho é decisivo e fundamental, precisamos de ter fontes credíveis.

Chegados ao centenário, temos muito pouco publicado sobre Fátima ao nível da teologia, da antropologia ou da sociologia religiosa...

Diria que já temos muita reflexão teológica sobre Fátima. Não temos a correspondente reflexão sobre o fenómeno a nível sociológico ou antropológico. Há alguns estudos e primeiros ensaios, algumas iniciativas demasiado isoladas e pouco sistemáticas. Faltam outras dimensões do estudo deste fenómeno, às quais a Igreja não é minimamente avessa: o próprio fenómeno de Fátima tem muito a ganhar com outros olhares, sobretudo feitos com rigor e cientificidade. Do ponto de vista teológico, o Santuário tem dado um contributo decisivo e a colaboração com a Universidade Católica tem sido importante. Tivemos também, nos últimos anos, um aumento da reflexão sobre Fátima e nem sempre concordante com aquela que é a visão da Igreja. Não me parece que isso seja um entrave a Fátima nem que tenha qualquer dimensão menos positiva para Fátima. É um enriquecimento podermos viver com estes diferentes olhares, porque são eles que nos permitem também perceber a riqueza do fenómeno que, com esta grandeza, é necessariamente complexo e poliédrico na possibilidade de interpretações. Fátima foi olhada com muita desconfiança pelas nossas elites académicas. Pode falar-se de um certo divórcio dessa elite bem pensante, científica, que nunca entendeu o fenómeno como particularmente interessante. Fátima era imediatamente desqualificada como um fenómeno popular, sem interesse e sem relevância. Ou porque, a nível da sociologia e da antropologia, havia interesse em estudar os fenómenos da religiosidade popular e ancestral do país, ou porque se desqualificava como algo manipulado pela própria Igreja. Mas esse complexo vai-se desvanecendo e, pouco a pouco, também os meios académicos vão percebendo em Fátima um manancial de estudo importante e um fenómeno que merece ser estudado.

A peregrinação é um fenómeno vivo

Sente-se que está a mudar a caracterização dos peregrinos. Que retrato faz do peregrino actual?

O retrato do peregrino actual é o retrato da Igreja e da sociedade. Julgo que é tempo de abandonarmos os estereótipos criados. Querer que em Fátima estivessem representadas as elites em larga maioria é absolutamente impensável, porque a Igreja portuguesa não é assim. Tem sido transmitida uma ideia estereotipada do peregrino de Fátima, profundamente errada e profundamente injusta. Temos peregrinos mais jovens e mais idosos, pessoas com nível académico superior e pessoas sem formação académica. Temos aqui o retrato da diversidade que caracteriza Portugal e a Igreja portuguesa, bem como as dos países estrangeiros de origem.

Mas a origem dos peregrinos que vêm a pé está a mudar. Antes eram sobretudo pessoas mais simples e de meios rurais e hoje há pessoas provenientes de elites sociais e culturais...

A peregrinação é um fenómeno vivo e claramente tem havido uma transformação que tem a ver com a redescoberta da peregrinação em si mesma, o que se verifica em Fátima, mas também em Santiago de Compostela. Peregrinar voltou a ser uma actividade digna e entendida como tal. Neste momento, são cada vez mais os grupos estruturados que se organizam para vir a pé a Fátima. Tínhamos uma população rural que vinha a pé por promessa. Agora, cada vez mais gente vem do ambiente urbano, com formação académica superior, não porque se tenha feito uma promessa, mas porque se pretende fazer a experiência do peregrinar a pé.

A dimensão do sacrifício, no sentido de cumprir uma promessa, é hoje menor?

Não me parece que seja menor. Talvez seja menor o número de pessoas que promete vir a pé a Fátima. A promessa mantém-se, embora se vá também transformando. A peregrinação a pé deixa de ser vista exclusivamente pelo prisma do sacrifício e começa a ser vista como uma experiência mística que se pode fazer através de um exercício físico. Isso traduz a percepção de algo que sempre esteve presente em toda a vida cristã embora em alguns momentos tenha caído um pouco no esquecimento: a vivência cristã é profundamente arreigada no corpo e só é possível fazer uma experiência espiritual passando pela mediação corporal, isto é, também pela experiência física.

Dimensão política da mensagem

Durante todos estes anos, quer na República, quer durante o Estado Novo, houve muitas atitudes dicotómicas em relação à política e a Fátima. Esse conflito está resolvido? Fátima ainda é um tema político na sociedade portuguesa e até internacional, atendendo à questão da Rússia e da queda do Muro de Berlim?

Distinguiria dois planos: um primeiro tem a ver com o contexto sociopolítico das aparições, num período particularmente conturbado da relação entre a Igreja e o Estado em Portugal. Tivemos uma Primeira República extremamente jacobina que quis hostilizar e hostilizou a Igreja. Quando o fenómeno Fátima aparece, ele surge como balão de oxigénio para uma Igreja que se sentia claramente escorraçada, perseguida e pressionada pelo Estado; é lido como um ataque ao novo regime e ao próprio sistema político. Há, no início, um extremar de posições. Depois, caminha-se para um aproveitamento político do Estado em relação a Fátima. Tem havido, de facto, no contexto sociopolítico português, um balancear da forma como a Igreja vê a relação com o Estado, a partir de Fátima, e como o Estado vê a sua relação com a Igreja. Penso que neste momento a situação está pacificada, no sentido em que se ultrapassaram essas dicotomias e posições extremadas. Quanto ao conteúdo, temos de reconhecer que esta é a mensagem mais política, entre as aparições marianas. Temos de ter a percepção de que Fátima surge num contexto de afirmação dos regimes ateus, que assumiam o ateísmo como a sua cruzada. Fátima apresenta-se como o chamar a atenção para o lugar de Deus na vida do crente e, nesse sentido, tem uma dimensão política inegável. Tentar retirar essa dimensão política à mensagem de Fátima é mutilar a própria mensagem. Está lá.

O facto de Jacinta e Francisco terem sido já beatificados e se ter aberto o processo de beatificação da irmã Lúcia muda o sentido do culto e do horizonte com que os peregrinos cá vêm? As pessoas vêm mais por causa dos videntes e menos de Nossa Senhora?

Não creio. Mais uma vez, isso careceria de um estudo aprofundado que nos permitisse dirimir a questão com objectividade. A percepção que tenho é que a beatificação dos dois videntes e o início do processo de beatificação da irmã Lúcia credibilizam aquilo que é Fátima e a mensagem. Mas o que traz cá os peregrinos continua a ser a mensagem e a devoção mariana. É essa a grande motivação.

O que se beatificou nos dois beatos foi o sentido do sacrifício. Neste momento, o modelo de crianças que fazem sacrifício e não comem, por exemplo, ainda é uma mensagem actual?

Aquilo que os levou à beatificação não foi a dimensão sacrificial, mas o conjunto da vida em que brilha, por um lado, essa tal centralidade de Deus, que está no âmago da mensagem e de que eles deram um exemplo evidente; e, por outro, uma forma de encarar a própria vida. Quando falamos de Francisco e Jacinta, falamos de formas de estar muito diferentes: o Francisco era claramente um contemplativo, o que lhe dava alegria era afastar-se no silêncio e rezar...

Um místico?

Um místico. A Jacinta era muito mais a compassiva, aquela que se dava conta do sofrimento ao seu lado e que ia ao encontro dos mais pobres. Não é que o Francisco não o fizesse, mas esse era o carisma da pequena Jacinta: a compaixão, não no sentido de ter pena, mas sofrer com o sofrimento do outro, ter empatia, perceber o sofrimento do outro, fazê-lo seu e apresentá-lo a Deus, tentando, naquilo que está ao seu alcance, solucioná-lo. Essa é que é a dimensão de heroicidade do Francisco e da Jacinta. A mensagem de Fátima não é necessariamente dolorista: há alguma interpretação nesse sentido, mas que não é, a meu ver, uma interpretação correcta e que lhe faça justiça.

Criar novos focos de atracção

O Santuário tem um novo altar exterior, a Basílica foi renovada e, até Maio de 2017, há um vasto programa cultural: concertos, exposições, debates, publicações. Não era normal vermos isto em Fátima. Não se corre o risco de promover actividades para um público que não é frequentador habitual do Santuário?

Esse é um risco pretendido e querido. São nosso alvo, antes de mais, os peregrinos, aqueles que nos visitam. Mas sem dúvida que, com este conjunto de propostas, pretendemos atingir também outros. Sempre dirigimos as nossas actividades e iniciativas ao peregrino de Fátima e por isso são de entrada livre. Convidamos todos os peregrinos a participar. Temos consciência de que parte das actividades programadas não são tão procuradas pelo peregrino mais comum, mas podem atrair eventualmente outros públicos. E parece-nos que é missão do Santuário falarmos não só aos que já cá vêm habitualmente, mas também, com outras linguagens, aos que habitualmente não vêm. Tenho a expectativa de que o Papa Francisco possa dar u m contributo importante para a divulgação de Fátima. É uma pessoa muito amada, nomeadamente naquilo a que o próprio papa chama "as periferias". E periferias pensando não apenas nos marginalizados da nossa sociedade, mas também nas periferias geográficas: ainda continuamos a ver o mundo a partir de uma visão eurocêntrica. Este Papa ajuda-nos a alargar o horizonte e a perceber que o mundo é muito mais do que a Europa. E ele pode ter um contributo decisivo - é essa a minha expectativa - na divulgação de Fátima, muito para além deste continente europeu em que nos situamos.