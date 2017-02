Pub

Iniciativa é apoiada pelo governo local

A Uber expandiu a sua rede de serviço de transporte de passageiros sem condutor. Nesta vez é na cidade de Tempe, no estado do Arizona, Estados Unidos da América.

Depois de ter sido tentado pela primeira vez na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, e de uma falhada tentativa em São Francisco, que não andou para a frente devido a leis californianas, a empresa volta a insistir.

Mas se por acaso visitar Tempe, não se assuste, estão pessoas dentro do carro. Dois engenheiros, para o caso de os carros, luxuosos SUV's, precisarem de ação humana, estão dentro da viatura. Foi precisamente este facto que fez com que as coisas não funcionassem em São Francisco, cujas leis não reconheceram a existência dos dois engenheiros prontos a ajudar.

O Governador do Arizona, porém, adota uma política mais liberal e até vai ser o "passageiro zero" da iniciativa. Doug Ducey, republicano, deu o seu aval, para que as pessoas de Tempe, Arizona, andarem em carros que se conduzem a eles próprios.

O carro em questão? Um Volvo XC90 SUV, para que o utilizador possa ter todas as comodidades.