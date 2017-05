Pub

Esta será a primeira vez em oito meses que o monstro é visto, segundo um especialista no assunto

Um homem publicou na internet um vídeo que alguns dizem mostrar o Monstro de Loch Ness, a mítica criatura que viverá no lago Ness, na Escócia. Rob Jones, de 35 anos, gravou o vídeo neste domingo enquanto passeava e confessa que "não acredita em monstros".

"Eu vi-o muito longe no lago, perto do castelo, e quando parei a carrinha já estava mais perto", contou Jones ao jornal local Scotsman. "Outras pessoas também tiraram fotografias", continuou.

O homem, contudo, é cético em relação ao que filmou, enquanto nas redes sociais outros afirmam com certeza que a figura era o Monstro do Loch Ness. "Infelizmente não acredito em monstros, mas adoraria saber o que era aquilo", disse Jones.

Esta será a primeira vez em oito meses que o monstro é avistado. O desaparecimento do ser, que geralmente é avistado durante o verão, segundo o Scotsman, deixou algumas pessoas preocupadas.

Entre os mais aflitos estava Gary Campbell, o responsável pelo Registo Oficial dos Avistamentos do Monstro do Loch Ness.

"No ano passado foi um ano recorde, com oito avistamentos, mas depois ela parece ter desaparecido", disse Campbell no início do ano. O responsável regista os avistamentos da criatura há mais de 20 anos, segundo a BBC.

Em 2016, Campbell já tinha registado mais de 1070 avistamentos. Ele explica que os avistamentos que depois venham a ser provados que são falsos ou que possam ser justificados por outra razão qualquer são eliminados dos registos.

Esta crença popular não é adotada por todos, e há muitos que acusam pelas redes sociais Rob Jones e outros de estarem a mentir para aumentar o turismo na zona.