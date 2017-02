Pub

Ação vai ter lugar amanhã. Associação diz que regulamentação "é demasiado omissa"

A associação que representa os tuk-tuk lança amanhã um "protesto pela positiva" contra a regulamentação para o setor, proposta pela Câmara Municipal de Lisboa. O documento está em discussão pública e segundo os empresários é demasiado "omisso". Em protesto, 83 tuk-tuks - dos pouco mais de 100 a operar na cidade - vão oferecer passeios de meia hora, em três pontos da cidade.

"Entre as 10.00 e as 17.00, na zona do planetário em Belém, nos Restauradores, junto ao Elevador da Glória, e no Chiado, na Rua Garrett, os tuk-tuk identificados com o autocolante cor de laranja vão oferecer passeios pela zona, com a duração de meia hora", explica ao DN João Tarrana, da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE).

No entender da associação, o regulamento do setor que a autarquia tem em discussão pública, "deixa demasiadas questões para posterior regulamentação". Como é o caso do horário de funcionamento ou dos locais de estacionamento que devem ser definidos posteriormente por despacho camarário.

O que a APECATE defende é que estas matérias são "demasiado polémicas" para se decidirem em despacho. "A atitude da câmara não pode ser a de despachar documentos fora da discussão pública. Não podem mandar um documento demasiado simples para discussão pública e o que é polémico mandar para despacho sem escrutínio, nem discussão pública. Isso não nos parece sério", aponta João Tarrana. O responsável lembra que o Porto lançou recentemente um regulamento "mais leal", que embora sem o total acordo "tem mais conteúdos".

"Queremos apenas tentar falar com a câmara para fazer um regulamento com mais conteúdos." Os tuk-tuk garantem ainda que o protesto "não pretende prejudicar ninguém, não vamos fazer marchas lentas, nem paragens de trânsito".

Uma contestação seguida pelos taxistas, embora sem grandes considerações. A Federação Portuguesa do Táxi lembra que "os tuk-tuk têm direito a manifestarem-se e se querem oferecer serviços, muito bem". Carlos Ramos sublinha que não têm nada contra os tuk-tuk, defendem apenas a existência de regulamentação para esses veículos, que defina regras de circulação.