As queixas de dores de cabeça e barriga começaram numa criança e estenderam-se a outras

Trinta e duas crianças da Escola Básica El Rei D. Manuel I, em Alcochete, tiveram esta quarta-feira de receber assistência, após queixas de dores de cabeça e barriga, tendo cinco sido transportadas para o hospital, informaram os bombeiros.

As queixas começaram numa criança e estenderam-se a outras, desconhecendo-se ainda as causas dos sintomas manifestados, segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcochete.

Os 32 menores, com idades entre os 10 e os 13 anos, receberam assistência no local, mas, por precaução, cinco foram transportados para o Hospital do Barreiro, uma vez que se encontravam engripados, disse à agência Lusa o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, José Martins, num balanço atualizado da situação.

De acordo com José Martins, nem todas as crianças frequentavam as mesmas salas da escola, nem almoçaram a mesma refeição.

Os menores foram assistidos na escola por elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Instituto Nacional de Emergência Médica.