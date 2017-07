Pub

Já foi uma sinagoga, depois uma igreja. A partir de agora é um espaço onde convivem a religião cristã, judaica e islâmica, num projeto financiado por um programa internacional

"Portugal é um país onde felizmente ainda não chegou esse populismo xenófobo, que se dirige contra religiões específicas, como se fossem uma ameaça para a coesão e para a identidade nacional. Parece um pouco estranho que, em pleno século XXI, tenhamos necessidade de afirmar o diálogo entre as religiões para fazer a defesa da democracia da europa", disse ontem em Leiria o ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, durante a inauguração do Centro de Diálogo Intercultural de Leiria (CDIL), na antiga Igreja da Misericórdia, construída sobre as ruínas de uma sinagoga.

Surpreso com o edifício, no coração da zona história da cidade, o ministro não se cansou de elogiar "a beleza, a sobriedade e a elegância" do espaço, onde a partir de agora convivem "as três religiões do Livro" - cristã, judaica e islâmica.

Entregue ao abandono durante largos anos, o edifício da Igreja da Misericórdia chegou a ter vários destinos pensados. Mas a entrada em cena da Unidade Nacional de Gestão da EE A Grants, instituição que contribuiu monetariamente para este projeto com 207 mil euros, num total de quase 600 mil euros, mudou o rumo dos acontecimentos. Susana Ramos, coordenadora da unidade, destacava na inauguração do espaço a importância de promover o encontro entre as culturas cristã, judaica e muçulmana. Também o embaixador da Noruega (país que assume uma forte participação no programa EE Grants) em Portugal, Anders Erdal, sublinhou igualmente a relevância do CDIL, "em especial num tempo em que a tolerância e compreensão entre povos de diferentes crenças é crucial".

Carlos Poço, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Leiria, acredita que esta é "uma forma justa de colocar um bem de interesse público ao serviço da comunidade", enquanto apontava como exemplar a união de esforços entre diversas instituições para a concretização do Centro.

Para a constituição deste espaço museológico foram investidos mais de 570 mil euros no restauro da antiga igreja da Misericórdia e projeto museológico. Construída em 1544 sobre a sinagoga da comunidade judaica de Leiria, a Igreja da Misericórdia transformou-se agora num dos 12 projetos âncora - entre os 25 que integram o projeto das Rotas Sefarad, considerado "vital" para o sucesso da Rede de Judiarias de Portugal. O Centro tem definido um objetivo cultural, ecuménico e turístico, e pretende interpretar a presença, ao longo dos séculos, de três importantes religiões em Leiria.

De acordo com uma nota do Município de Leiria, o espaço valoriza a coexistência do Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, que se tornaram uma marca de desenvolvimento e de multicuralismo da região até hoje, graças ao acolhimento e contributo cultural e económico de várias comunidades migrantes.

O projeto destaca ainda as memórias multiculturais de Leiria, como é o caso do poeta (cristão-novo) Francisco Rodrigues Lobo, ou do Padre Joaquim Carreira, que salvou dezenas de pessoas de origem hebraica durante a 2.ª Guerra Mundial. Gonçalo Lopes, vice-presidente da Câmara de Leiria, lembrou os dois durante a cerimónia. "Salvar vidas, como o fez o padre Joaquim Carreira, e "dar novos mundos aos Mundo", como aconteceu com o Almanaque leiriense durante os Descobrimentos, não são causas pequenas. É este contributo e esta riqueza que queremos celebrar doravante no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria", disse. De resto, os elogios à dinâmica cultural da cidade - que está a candidatar-se a capital europeia da Cultura em 2027 - por parte do ministro deixaram o município entusiasmado para a causa.