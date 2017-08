Pub

Autarquia ativou o Plano de Emergência Municipal

A autarquia de Vila Real ativou esta quarta-feira à noite o Plano de Emergência Municipal na sequência do forte incêndio que rodeia a Serra do Alvão, em Vila Real, e que já concentra mais de 300 operacionais.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse à agência Lusa que o Plano de Emergência foi acionado cerca das 21:00 e que estão a ser retirados habitantes das aldeias de Couto, Relva e Alto de Borbela, sem, contudo, especificar o número de pessoas.

Estes habitantes destas aldeias que estão na rota do fogo vão ser alojados nas instalações do Regimento de Infantaria 13, em Vila Real.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Outeiro era, ao início da noite de hoje, uma aldeia coberta de fumo e onde os residentes olhavam angustiados para o incêndio que rodeia a Serra do Alvão, com alguns dos seus habitantes concentrados junto a uma das entradas da localidade, expectantes com a proximidade do fogo, que avançava a grande velocidade, arrastado por um vento muito forte.

Muitos dos habitantes retiraram o gado que estava a pastar e trouxeram-nos para a segurança da aldeia na encosta da Serra do Alvão e outros optaram por regar os quintais e os telhados das habitações, para prevenir o alastrar do fogo.

A agência Lusa constatou no local um fumo muito intenso e labaredas gigantes, num cenário considerado por muitos como aterrador, com uma autêntica chuva de faúlhas e projeções enormes.

Cerca das 20:30 concentravam-se muitos bombeiros na entrada da aldeia e nas transmissões da rádio era possível ouvir pedidos de descargas rápidas dos meios aéreos para esta zona, onde, segundo a página da Internet da Proteção Civil, o fogo lavra em duas frentes.

O alerta para o incêndio foi dado às 16:27, perto da aldeia de Paredes.

O fumo intenso dificultou a atuação dos meios aéreos e chegaram a estar mobilizados oito aviões e helicópteros para o incêndio que queima mato e pinhal, mas que deixaram de operar com o cair da noite.

Pelo terreno estão também espalhados 336 operacionais, apoiados por 92 viaturas.

Os meios estão a ser posicionados perto das aldeias, de Cravelas, Testeira, que foram rodeadas pelo fogo, mas também em Paredes, Borbela e Relva.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse à agência Lusa que está muito preocupado com a situação, já que "há chamas de quatro a cinco metros" e "muitas projeções".