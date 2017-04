Pub

Foram derramados cerca de 140 quilos de ácido

A circulação na A28, na zona de Esposende, que esteve condicionada desde as 16:40 após um camião ter derramado ácido clorídrico, retomou a normalidade cerca das 19:20, informou fonte da concessionária.

Segundo a fonte, foram derramados cerca de 140 quilos de ácido.

Os trabalhos de remoção do camião e de limpeza da via condicionaram o trânsito no sentido norte-sul, que se fez apenas pela faixa da esquerda.

Para o local foram mobilizados seis bombeiros e duas viaturas, que procederam à limpeza da via