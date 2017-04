Pub

A Avenida da Índia, em Lisboa, estará condicionada ao trânsito a partir de hoje, e até dia 11 de maio, devido a trabalhos de manutenção do Viaduto de Alcântara, informou a Câmara Municipal.

"Devido a trabalhos de manutenção no Viaduto de Alcântara, na sequência da vistoria efetuada, a Avenida da Índia está sujeita a condicionamentos de trânsito entre 24 de abril e 11 de maio, das 20:00 às 07:00", informou o município, numa nota enviada à agência Lusa.

Na mesma nota, a Câmara de Lisboa informa que o condicionamento se traduzirá na "interrupção parcial da via de circulação da direita, no sentido Algés/Cais do Sodré".

A 22 de março passado registou-se um desvio num dos pilares do Viaduto de Alcântara - que liga a Avenida de Ceuta às Docas, passando por cima das avenidas da Índia e Brasília -, que provocou condicionamentos de trânsito automóvel e ferroviário no local.

A Câmara de Lisboa aponta uma "travagem de um veículo" como a causa provável para o incidente.

Embora na Avenida da Índia a circulação rodoviária e ferroviária já ocorra com normalidade debaixo do viaduto, o tabuleiro continua encerrado no sentido Avenida de Ceuta - porto de Lisboa.

Numa conferência de imprensa que decorreu a 13 de abril nos Paços do Concelho, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, afirmou que seriam feitos "trabalhos complementares de manutenção", depois de ter sido feita uma "inspeção especial a todas as peças do viaduto".

No mesmo dia, o vereador estimou que "o mais tardar em meados de maio o viaduto poderá abrir".