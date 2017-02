Pub

Trânsito esteve condicionado esta tarde no sentido Lisboa-Montijo após acidente "aparatoso"

Um acidente levou ao corte parcial da circulação na ponte Vasco da Gama esta quarta-feira à tarde. Segundo fonte da Lusoponte, estiveram impedidas duas vias no sentido Lisboa-Montijo e acidente provocou um ferido ligeiro.

No acidente, que ocorreu cerca das 18:30, estiveram envolvidas duas viaturas ligeiras e uma delas capotou. Apesar de "aparatoso", o acidente apenas provocou um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte da GNR.

Pelas 20 horas o acidente já tinha sido resolvido, e as vias já tinham sido desimpedidas, mas ainda se verificava um trânsito intenso, segundo a Lusoponte.

As duas faixas cortadas eram a via da esquerda e a via central, pelo que o trânsito estava a circular apenas na via da direita.

