O trânsito está condicionado desde as 06:06 de hoje na Autoestrada do Sul (A2) junto à praça das portagens da ponte 25 de Abril devido a um acidente, disse à Lusa fonte do CDOS de Setúbal.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Setúbal, o acidente, que envolveu quatro automóveis, provocou nove feridos ligeiros, oito destes foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e um foi assistido no local do acidente.

A colisão aconteceu às 06:06 no sentido Sul-Norte da A2, no Pragal junto à praça das portagens, tendo o trânsito ficado condicionado deste então.

Pelas 07:40, de acordo com disponibilizada no Portal de Estradas, as filas de trânsito estendiam-se até Corroios, Almada, distrito de Setúbal.