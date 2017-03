Pub

Circulação rodoviária na Avenida da Índia fica limitada a apenas uma via. Comboios vão funcionar sem constrangimentos

Os trabalhos no viaduto de Alcântara foram retomados e vão continuar durante todo o dia de hoje, pelo que a circulação rodoviária na Avenida da Índia fica limitada a apenas uma via, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa.

"Iniciou-se este domingo a vistoria por fases do viaduto de Alcântara. As conclusões da vistoria levaram à implementação de medidas suplementares de segurança", trabalhos esses que continuarão durante o dia de hoje, informa a autarquia em comunicado.

Devido à realização desses trabalhos, apenas uma faixa da artéria localizada por baixo do viaduto de Alcântara vai estar aberta ao trânsito, ficando a circulação reduzida a metade da sua capacidade.

A Câmara Municipal aconselha, por isso, a utilização de caminhos alternativos.

A circulação ferroviária não será afetada. Os comboios vão estar a funcionar sem qualquer constrangimento.

Na quarta-feira, foi identificado um desvio no viaduto de Alcântara, que, de acordo com o vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, estará relacionado "com o provável embate de um pesado durante a noite".

