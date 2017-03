Pub

A loja abre na próxima semana

Uma trabalhadora morreu hoje nas obras do Ikea de Loulé, no Algarve, loja que abre na próxima semana. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro confirmou ao DN que se tratou de um acidente de trabalho e que a vítima é uma mulher, de 37 anos.

A trabalhadora perdeu a vida por esmagamento de paletes, indicou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 12:11. No local estão Inem, GNR e Bombeiros de Loulé.

Esta loja é a quinta do grupo sueco em Portugal e a primeira no Algarve. A inauguração está vai abrir no dia 30 de março e empregar 200 pessoas numa fase inicial

(Em atualização)