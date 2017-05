Pub

Um trabalhador com cerca de 40 anos morreu hoje esmagado por uma "máquina cilindro" em Tabuaças, Vieira do Minho, informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o acidente registou-se junto à EN-103, tendo o alerta sido dado pelas 11:41.

O manobrador da máquina ficou em estado de choque e foi assistido no local.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

A GNR tomou conta da ocorrência.