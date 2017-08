Pub

Os feridos são dois homens e foram transportados para a Unidade Hospitalar de Bragança.

Dois homens ficaram feridos quinta-feira, um deles com gravidade, quando um touro de raça mirandesa os atingiu no decurso de uma luta daqueles animais, inserida na feira anual de Vimioso, no distrito de Bragança.

"No decurso de uma luta de touros, um dos animais, acabou por ferir os dois homens, não estando ainda apuradas as causas do acidente", disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Vimioso, António Sutil.

O alerta foi dado cerca das 20:00 e no local estiveram seis bombeiros duas ambulâncias e a Viatura Medica de Emergência e Reanimação (VMER), estacionada em Bragança.