Pub

Só aos 18 anos se podem consumir bebidas alcoólicas em Espanha

As polémicas em torno da expulsão dos jovens portugueses do Hotel Pueblo Camino Real, em Torremolinos, no passado fim de semana, não param. De acordo com o Jornal de Notícias, no hotel foram vendidas bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, a idade mínima legal para se beber álcool em Espanha, tal como em Portugal.

Quando chegaram a Espanha, há cerca de uma semana, foram dadas aos alunos duas pulseiras. Uma delas para maiores de 18 anos e outra para menores, isto para controlar e interditar o acesso ao bar a menores.

Mas tudo indica que os menores de 18 anos não tiveram quaisquer problemas em conseguir bebidas alcoólicas no hotel.

"Não senti qualquer problema no acesso às bebidas. Havia flexibilidade da parte deles [hotel]", disse um aluno de 17 anos ao JN.

Isto é confirmado por outro aluno, com a mesma idade, que diz que "não levantavam problemas". "A partir de um momento, não nos deram mais nada, porque teria havido problemas num quarto", acrescenta.

O bar terá então sido fechado durante dois dias, diz o Jornal de Notícias, citando fonte do comando regional da Polícia de Málaga, que abriu uma investigação relativamente ao que aconteceu no hotel. A mesma fonte terá dito que a polícia terá sido chamada ao local, durante uma tarde, para parar a atuação de um DJ. Não só a música estava com um volume demasiado alto, como a pessoa em questão não tinha licenças.