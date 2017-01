Pub

O IPMA prevê para hoje no continente tempo frio com céu pouco nublado ou limpo

Todos os distritos de Portugal continental estão sob 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, por causa do tempo frio, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os 18 distritos de Portugal continental estão sob 'Aviso Amarelo' desde as 09:15 de hoje e até às 11:00 de sábado devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente tempo frio com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul, em especial no interior e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no interior da região Sul que poderão ser de neve até ao início da manhã.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado predominando de nordeste, soprando moderado a forte nas terras altas, formação de geada, em especial nas regiões do interior, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da máxima na região Sul.

Segundo o Instituto, na origem da descida das temperaturas em Portugal continental está uma massa de ar continental mais fria e seca.