Pub

Três últimos corpos foram identificados através de análises genéticas

As oito vítimas mortais das explosões numa fábrica de pirotecnia do concelho de Lamego, no início do mês, já foram identificadas, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Justiça.

De acordo com a fonte, os três últimos corpos foram "identificados através de análises genéticas".

As explosões ocorreram cerca das 17:50 do dia 04, na fábrica de pirotecnia Egas Sequeira, situada na freguesia da Penajóia, no concelho de Lamego, distrito de Viseu.

Seis corpos foram transportados no dia 05 para o Instituto de Medicina Legal do Porto, mas duas pessoas continuaram desaparecidas.

Na noite do dia 06, as buscas pelos restos mortais foram encerradas, após terem sido encontrados mais vestígios biológicos que apontariam para a confirmação de oito mortos.

No dia 07, fonte do Ministério da Justiça informou que três das oito vítimas mortais das explosões tinham sido identificadas.

A 11, tinham sido identificadas mais duas, através das impressões digitais.