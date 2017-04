Pub

As 12 raparigas internadas em centros educativos em 2016 eram menores de risco com medidas de proteção. "O Estado falhou", critica Maria do Carmo Peralta, da comissão de fiscalização dos centros

Três raparigas, com 18 e 20 anos, foram investigadas pela PSP durante um mês e acabaram detidas na segunda-feira por serem suspeitas de, pelo menos, dois assaltos a taxistas, à noite. Apontavam uma faca pescoço dos motoristas e levavam dinheiro e outros objetos. Os assaltos, que surpreenderam a polícia por serem feitos por raparigas, aconteceram em São Domingos de Benfica, Lisboa. As jovens são o exemplo acabado de como o sistema pode falhar. As três praticam pequenos crimes (furtos e roubos) desde os 14 anos, segundo avançou fonte policial ao DN, e foram sujeitas a penas tutelares de internamento em regime semi-aberto e fechado. Mas reincidiram sempre.

"Todas as raparigas que estavam internadas em centros educativos em 2016 vêm do sistema de promoção e proteção de menores. Quer dizer que estavam ao cuidado do Estado, sinalizadas como menores de risco. O Estado falhou na proteção destes jovens", avalia Maria do Carmo Peralta, presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos (CAFCE).

O CAFCE vai entregar, em breve, o relatório anual na Assembleia da República e uma das conclusões é essa: a de que as 12 menores internadas nos centros educativos em 2016 estavam confiadas a uma medida de promoção e proteção por parte do Estado. Trata-se de uma intervenção para proteger as crianças quando os pais ou quem tenha a guarda põe em perigo a sua segurança ou saúde, através de maus tratos físicos ou psíquicos, negligência, entre outros fatores.

Confrontada com a história das três jovens maiores de idade que andavam a assaltar taxistas, a presidente da comissão que fiscaliza os centros educativos não se surpreendeu. "O problema não está nos centros educativos, do s quais até sou adepta porque para determinados crimes não podem ser aplicadas outras medidas mais leves como o trabalho a favor da comunidade. O problema é que há um divórcio absoluto do Estado na prevenção desta criminalidade juvenil", critica Maria do Carmo Peralta.

Mais de 300 são reofensores

Segundo os resultados, ainda provisórios, do estudo "Práticas Delinquentes e Reincidência" realizado pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), em 1403 jovens delinquentes (1114 rapazes e 289 raparigas), com uma média de idades de 14,7 anos, a maioria teve um contacto com o sistema de justiça (938 ou 66,8%) e os restantes 356 eram reofensores, ou seja, 25,4% já tinham mais do que um crime no cadastro. Havia ainda 109 jovens (8%) que tinham reincidido depois de cumprir uma pena de internamento em centro educativo.

Segundo o estudo, avançado ao DN pela DGRSP, os delinquentes juvenis que compõem a am ostra foram, durante 2014, objeto de pedido de assessoria técnica pelos tribunais à DGRSP, no âmbito de processo tutelar educativo em fase de inquérito.

"Esta Direção Geral está neste momento, em articulação externa com uma Universidade, a desenvolver uma metodologia regular de recolha de dados que permita acrescer credibilidade e fiabilidade aos resultados, sendo simultaneamente contemplados períodos de follow-up mais longos, com avaliação aos 6, 12 e 24 meses para melhor acesso e compreensão da evolução dos indicadores de reincidência e integração socia", respondeu a DGRSP. Muitos destes menores "deviam ser sinalizados ao abrigo da lei de promoção e proteção de menores logo aos 10 anos, à saída da escola primária. Mas depois teria de haver trabalho de acompanhamento destas crianças e das famílias, mas isso obriga a perder tempo, a sair das secretárias e a ir para os bairros sociais. As instituições europeias não estão interessadas nisto e o Estado português demitiu-se dessa tutela há anos, entregando-a a associações e organizações privadas", adianta Maria do Carmo Peralta.

A presidente da comissão de acompanhamento e fiscalização dos centros educativos sublinha ainda que "uma percentagem enormíssima destes miúdos tem problemas mentais". E questiona: "Com um quadro destes, o que é que a Reinserção Social consegue fazer? Acho que não há solução a curto prazo".

Porque histórias de vida como as das três raparigas que andavam a assaltar taxistas surgem às dezenas através dos comunicados das polícias. Ainda ontem a PSP divulgou a detenção de dois rapazes, com 18 e 21 anos, que na segunda-feira, em Massamá, tinham roubado um adolescente de 14 anos, a quem levaram dinheiro e um telemóvel. Como adiantou fonte policial, os dois já tinham antecedentes criminais desde queram menores de idade.

Agressões e roubos em maioria

Os 138 jovens internados nos centros educativos em 2016 (126 rapazes e 12 raparigas)praticaram 332 tipos de crime, com destaque para categoria de crimes contra as pessoas (53%), com um total de 175 ilícitos. Destes, os mais praticados foram agressões, ameaça e coação, segundo o Relatório Anual de Administração Interna (RASI).

Seguiram-se 128 crimes contra o património (38%), e onde se destacaram os vários tipos de furto e roubo.

O número total de medidas no sistema tutelar educativo (que prevê sanções a menores dos 12 aos 16 anos) foi de 3090 em 2016, um aumento de 15,25% face ao ano anterior e que se ficou a dever ao crescumento da execução das medidas na comunidade (por exemplo, trabalho comunitário), refere o RASI. Em contrapartida, as medidas de internamento em centro educativo diminuíram cerca de 42%.

As 3090 medidas que estiveram em execução em 2016 corresponderam a um total de 2071 jovens ( 2221 rapazes e 480 raparigas). Por comparação com 2015, o número de jovens aumentou 13,15%.

Quanto às idades dos jovens, destacou-se o grupo dos 15 anos, com 648 menores (24% do total). Cerca de 52% dos jovens tinha menos de 16 anos quando foi alvo de uma medida tutelar educativa.