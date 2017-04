Pub

Teresinha foi uma criança acolhida por Maria da Conceição. "Vim no mesmo dia em que nasci, os meus pais entregaram-me logo. Não tinham posses e eram acólitos. Os meus quatro irmãos também aqui viveram." Início da história de vida de uma mulher de 45 anos, mas que aparenta menos, indicada como sucessora da "santa" e retirada em 2009. Mora com a madre Elisa, ortodoxa canadiana também afastada pela direção do Santuário, numa espécie de clausura num anexo do convento. Vivem "do que as pessoas dão".

Inicialmente não quer falar, menos ainda quando sabe que está perante jornalistas. Não abre completamente a porta da casa, de onde se avista um altar com o poster de Maria da Conceição e do marido, Hugo Horta. Ouve-se a voz da irmã Elisa, aconselha a que não fale. Mas Teresinha conta que o seu afastamento causou indignação entre os crentes. "Dizem que eu não devia ter aceite sair, as pessoas sabem que eu era a seguidora da mãe, que seria eu a continuar com a igreja, mas eles não aceitaram isso." Teresinha é uma das filhas adotivas da Santa da Ladeira.

Alguns seguidores chamam-lhe irmã Teresa. Ela acrescenta que, além de ser criada pela "mãe", foi merecedora de um seu milagre que a curou da doença da epilepsia. Assim, aceitou continuar a "missão" de presidir ao culto. Episódios também descritos no livro "Práticas sociais e discursos políticos em torno de cultos populares, o caso da Ladeira do Pinheiro", que resulta da tese de doutoramento do antropólogo Aurélio Lopes (ver entrevista).

Agora está de costas voltadas com os dirigentes da Fundação Maria da Conceição e Hugo Horta, em especial o bispo Estêvão Costa. Com acusações de interesses monetários na origem do afastamento. "Não vou à missa, estou proibida, eles embirram comigo. "Argumenta depois que até prefere assim: "Não dependo deles para nada. Tudo isto foi construído pela mãe, o resto pagamos com as esmolas. Conhecem-se desde criança, querem ajudar."