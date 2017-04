Pub

Família foi obrigada a parar para recolher o animal de estimação que tinha tentado abandonar

Aconteceu em La Plata, Argentina: segundo o El País, uma família tentou abandonar o animal de estimação, obrigando-o a sair do carro e a ficar numa zona que lhe era desconhecida. Mas o cão correu centenas de metros atrás do veículo, depois de ter sido deixado na rua, e houve quem tivesse reparado.

Sem demora, um grupo de pessoas juntou-se em torno do automóvel da família que tentava deixar o animal, bloqueando-lhe o caminho.

Uma das donas do cão acaba por sair do carro para responder aos insultos que lhe eram dirigidos e durante alguns minutos foi enxovalhada por ter abandonado o animal. "Mete o cão no carro", diziam-lhe as pessoas. Houve um homem que chegou a garantir-lhe: "Vou seguir-te até à porta de casa".

Encurralada, a mulher acaba por aceder e volta a meter o cão no carro, seguindo caminho.