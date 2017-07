Pub

Máximas vão estar entre os 35 e os 40 graus no interior do país

As temperaturas vão subir 4 a 5 graus Celsius na quarta-feira, prevendo-se máximas entre os 35 e os 40 graus no interior do Alentejo e Beira Baixa, adiantou à agência Lusa o meteorologista Ricardo Tavares.

Segundo o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão subir gradualmente ao longo da semana 1 a 2 graus, mas na quarta-feira podem aumentar 4 a 5.

"A semana começou com as temperaturas um pouco mais baixas do que aquilo que tivemos no final da ultima semana. Hoje temos temperaturas entre os 20 e os 23 graus, não se prevendo máximas de 30 graus no interior do Alentejo", disse.

De acordo com o meteorologista, hoje vai ocorrer a passagem de uma superfície frontal fria que vai trazer alguma nebulosidade e possibilidade de precipitação fraca um pouco por todo o território do continente.

"Depois, para amanhã [terça-feira] e até ao final da semana a tendência será para predominar o céu pouco nublado ou limpo, alguma nebulosidade nas regiões do litoral durante a manhã e as máximas a subirem a partir de quarta-feira", disse.

Ricardo Tavares indicou que no final da semana já estarão previstas máximas entre os 25 e os 30 graus para as regiões do litoral, entre os 30 e os 35 para o interior e entre os 35 e os 40 para o interior do Alentejo e Beira Baixa.