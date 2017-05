Pub

As temperaturas vão subir hoje entre 03 e 07 graus Celsius em Portugal continental, prevendo-se máximas superiores a 30 graus em algumas regiões, informou a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Vamos ter uma subida acentuada da temperatura entre 03 a 07 graus. Para hoje estamos a prever 29 graus em Lisboa, em Vila Real 26 e no Alentejo vão estar acima dos 30/31", adiantou a especialista do IPMA.

De acordo com Paula Leitão, hoje ainda está prevista nebulosidade, principalmente nas regiões do Norte e Centro com neblinas e nevoeiros em alguns locais e nebulosidade média alta, podendo ainda haver alguma precipitação muito fraca e dispersa nas regiões do interior à tarde.

"Amanhã [terça-feira] continuamos com condições para alguma nebulosidade e a temperatura vai subir um pouco mais. No interior norte e centro há possibilidade de ocorrência de alguns aguaceiros dispersos e pouco frequentes", disse Paula Leitão.

A meteorologista explicou que a subida na terça-feira será muito ligeira 01 a 03 graus.

"Na quarta-feira, a tendência já é para uma descida acentuada [03 a 07 graus] das temperaturas e condições para alguma precipitação", salientou a meteorologista.