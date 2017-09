Pub

As temperaturas máximas vão subir hoje entre 2 a 5 graus Celsius na generalizada do território do continente e na quinta-feira no litoral oeste e Centro e Sul, adiantou o meteorologista Ricardo Tavares.

"Para hoje estamos a prever céu pouco nublado ou limpo e uma subida entre 2 a 5 graus celsius um pouco por todo o território. Na quinta-feira vamos ter nova subida da mesma ordem de grandeza, mas mais no litoral oeste, centro e sul", disse o meteorologista do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ricardo Tavares, estão previstas temperaturas elevadas principalmente na quinta-feira, que será o dia mais quente da semana, com temperaturas acima dos 35 graus no interior do Alentejo.

"Em Lisboa estamos também a prever 35 graus e na região do Vale do Tejo acima dos 35. Todo o resto do continente vai ter hoje e quinta-feira temperaturas acima dos 30 graus", disse.

No que diz respeito às temperaturas mínimas, o meteorologista do IPMA adiantou que vão manter-se abaixo dos 20 graus na generalidade do território.

"Quanto ao vento estamos a prever para hoje e quinta-feira que seja fraco a moderado, um pouco mais intenso nas regiões do litoral oeste, e moderado a forte nas terras altas", disse.

Ricardo Tavares disse ainda que a tendência para sexta-feira será para uma descida acentuada da temperatura máxima.