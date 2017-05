Pub

No domingo vai ocorrer uma mudança no estado do tempo com o fim da precipitação e a subida das temperaturas

As temperaturas máximas vão subir entre 05 a 08 graus Celsius a partir do domingo, dia em que já não está prevista a precipitação, disse a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a especialista, o dia de hoje ainda vai ser de aguaceiros, por vezes fortes, com granizo e acompanhados de trovoada, com exceção dos distritos de Beja e Faro, probabilidade de queda de neva nas Serras da Estrela e do Gerês em quotas de 1.400 metros e cento e vento moderado nas terras altas.

"Para amanhã [sábado] ainda se prevê uma situação de aguaceiros que serão de um modo geral fracos e dispersos, em particular no norte e centro, e que deverão manter-se até ao final da manhã ou início da tarde", adiantou Patrícia Gomes à agência Lusa.

Segundo a meteorologista do IPMA, no domingo vai ocorrer uma mudança no estado do tempo com o fim da precipitação e a subida das temperaturas.

"No domingo vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado nas terras altas e uma subida acentuada da temperatura entre 05 a 08 graus Celsius. Iremos ficar com temperaturas semelhantes às dos últimos dias, ou seja, próximas ou acima dos 30 graus em algumas regiões", disse.

No que diz respeito ao início da semana, segundo o IPMA, vai ocorrer nova subida da temperatura máxima e mínima.

"Na segunda-feira vamos ter um dia semelhante ao de domingo com céu pouco nublado ou limpo e nova subida da temperatura. No entanto, a chuva vai regressar na próxima semana. De acordo com a informação que temos hoje, deverá chover a partir de quarta-feira", disse Patrícia Gomes.