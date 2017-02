Pub

Acidente aconteceu pouco antes das nove da manhã na zona do Areeiro

Um homem morreu hoje em Lisboa após o despiste, seguido de capotamento, do táxi que conduzia, acidente que fez ainda um ferido, de acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu cerca das 08:40, na Rua Dr. Gama Barros, na zona do Areeiro, em Lisboa, tendo o taxista falecido no local, enquanto a passageira que transportava ficou ferida e levada para uma unidade hospitalar.

A mesma fonte disse que o trânsito esteve condicionado enquanto a viatura não foi removida e durante a limpeza da via, estando, no entanto, já tudo normalizado.