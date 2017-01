Ana Martins está à frente do negócio do avô, há 15 anos

Venda do prédio levou à rescisão do contrato de arrendamento da loja com 144 anos. Neta do fundador lamenta ser ela a fechar as portas da casa frequentada por Mário Soares

O edifício setecentista no n.º 4 do Largo do Calhariz sobreviveu ao terramoto de 1755 e foi onde nasceu, há 144 anos, a Tabacaria Martins. Agora, o novo proprietário - um fundo imobiliário inglês - vai fazer obras e nessa nova vida já não há lugar para a loja centenária. A proprietária, Ana Martins, neta do fundador, lamenta a decisão dos novos proprietários, que nem sequer quiseram negociar a continuidade da tabacaria. "Quando foi vendido, o proprietário disse que não queria renegociar o contrato de arrendamento, nem deu hipótese", explica a gerente do estabelecimento que no ano passado recebeu a classificação de Lojas com História da câmara. No fim de janeiro as suas portas vão fechar-se definitivamente.

Manoel Francisco Martins mudou-se para Lisboa, vindo da Beira Litoral, e foi trabalhar para o tio, que era dono de duas tabacarias. Uma delas era a agora Tabacaria Martins. "O tio do meu avô acabou a dar-lhe este espaço e ele montou tudo, foi ele que colocou os móveis [onde se destaca a boiserie - o móvel de madeira que reveste o interior da loja] e as pedras envolventes da loja." As pedras são duas placas que no exterior anunciam: "Tabacos nacionaes e estrangeiro - cervejas - águas" e "artigos de papelaria papel selado selos e letras - loterias e jornais".

Ana Martins, de 61 anos, explica que não vai mudar a loja para outra localização. "A Tabacaria Martins só faz sentido no número 4 do Largo do Calhariz. Tem esta identidade. Não íamos acabar, mas obrigaram-nos e vamos ter de pôr um ponto final." "Como lisboeta fico triste e sinto que a cidade está a ficar descaracterizada", lamenta. Ainda para mais quando o espaço sempre esteve na família: "Faz parte da história da minha família e enquanto 3.ª geração sinto orgulho e ao mesmo tempo tristeza por ser eu a fechar a loja", aponta Ana Martins, que está à frente do negócio há 15 anos. No espaço trabalham quatro pessoas que ainda não sabem o que vão fazer.

Por estas paredes históricas passaram clientes ilustres como Mário Soares e Gago Coutinho, "só para citar alguns". Havia quem viesse à procura de tabaco, mas também de revistas e jogos de sorte e azar. "Mantemos uma clientela fiel, mandamos mensagem quando chegam as revistas das assinaturas ou quando recebemos coleções que sabemos interessar aos nossos clientes", aponta a proprietária.

Um desses clientes é Francisco Kessler. Também ele dono de uma loja de vinhos nas proximidades. Habitante e comerciante da zona, lamenta o que considera ser um desrespeito pelas pessoas. "Há uma pressão enorme dos fundos imobiliários e uma pressa enorme em correr com as pessoas do centro. Perdi imensos clientes que se foram embora desta zona", denuncia.

Por outro lado, Francisco também reconhece que "a cidade não pode ficar parada. É giro defender as lojas históricas, mas também é preciso que as pessoas as procurem e que elas sirvam um propósito. Falavam da barbearia que fechou para abrir um McDonald"s [ver caixa ao lado], mas a verdade é que ninguém ia lá cortar o cabelo. Quer dizer, o meu avô ia", critica. O jovem proprietário queixa-se ainda da descaracterização desta zona da cidade. "Qualquer dia só há aqui turistas e lojas de indianos."

Cliente diário, "para os jogos", João Carneiro recebeu a notícia do encerramento com tristeza. "É uma estupidez fechar uma casa desta idade, além de que ficamos sem nenhuma casa do género aqui na zona", aponta, enquanto vai folheando os jornais do dia expostos no balcão. "Os senhores das imobiliárias pensam que é tudo deles e põem tudo fora. É uma vergonha e a câmara não nos defende. Está tudo a fugir do centro e fica tudo para as imobiliárias", desabafa.