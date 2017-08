Pub

O alerta para o desaparecimento foi recebido pelos bombeiros às 12:30

As buscas para encontrar um jovem que desapareceu hoje no açude do Monte da Barca, Coruche, foram suspensas cerca das 20:00 e retomam na segunda-feira de manhã, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

O alerta para o desaparecimento foi recebido pelos bombeiros às 12:30.

Segundo o jornal Correio da Manhã, o jovem desapareceu enquanto nadava com amigos e familiares.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Um açude é uma construção que detém o curso da água de um rio para efeitos de rega ou abastecimento às populações.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Municipais de Coruche, com cinco viaturas e uma embarcação, agentes da GNR e uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica.