O outro pré-aviso de greve que o sindicato tinha para os tripulantes de cabine da Azores Airlines "será levantado após a assinatura do acordo", disse o porta-voz do sindicato

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiu suspender a greve às assistências dos tripulantes de cabine da Azores Airlines, que deveria ter início na sexta-feira por tempo indeterminado, foi esta quinta-feira anunciado.

Um comunicado da direção do sindicato enviado à agência Lusa informa que a decisão foi tomada pelo SNPVAC "após ter recebido a confirmação da administração da SATA" de que o Acordo de Empresa irá ser respeitado.

"Como sempre, continuamos abertos ao diálogo, pelo que iremos num derradeiro esforço tentar acordar uma solução global que nos permita levantar as greves ainda agendadas para a SATA", sublinha o comunicado.

Os tripulantes de cabine da Azores Airlines iam iniciar a partir de sexta-feira uma paralisação diária sempre que existisse incumprimento por parte da empresa, segundo o sindicato.

O porta-voz do sindicato, Bruno Fialho, disse esta quinta-feira à Lusa que "vai ser redigido o acordo global", acrescentando que a estrutura sindical "aguarda apenas que seja combinada a reunião com a administração da SATA".

Quanto ao outro pré-aviso de greve que o sindicato tinha para os tripulantes de cabine da Azores Airlines, que faz voos de e para fora do arquipélago, e para os da SATA Air Açores, que assegura a ligações aéreas entre as nove ilhas açorianas, agendado entre 23 e 26 de agosto, Bruno Fialho disse que "será levantado após a assinatura do acordo".

Os tripulantes de cabine da transportadora aérea SATA estiveram no início de junho em greve, convocada pelo SNPVAC, um mês depois de uma outra paralisação.