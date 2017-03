Pub

Após o ataque à carrinha de valores, em fevereiro de 2016, Unidade Nacional contra o Banditismo elaborou uma lista de suspeitos que perícias científicas confirmaram estar envolvidos no roubo e no homicídio de um homem

Análise de informação, "CSI" e paciência. Foi esta a receita da Unidade Nacional contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária para deter os seis elementos suspeitos do assalto a uma carrinha de valores e um posterior homicídio, em fevereiro de 2016, em Sintra. Logo após o crime, segundo fonte ligada à investigação, os inspetores da UNCT elaboraram uma lista de suspeitos, tendo em conta, sobretudo a forma como atuaram. Nomes que, posteriormente, foram confirmados com a recolha de vestígios biológicos nos locais do crime feita por técnicos do Laboratório de Polícia Científica.

"Hoje, a realidade do crime violento é muito diferente, por exemplo, de 2008. A UNCT faz a análise de todos os crimes violentos relativos a assaltos a ATM, CTT e carrinhas de valores. Por isso, durante a primeira semana, foi possível identificar um grupo de pessoas que poderiam estar ligados ao sucedido", explicou a mesma fonte. Como? "Pela análise da forma de atuar, das moradas conhecidas, de outros crimes praticados na mesma zona", adiantou. Os vestígios recolhidos nos locais dos crimes - assalto junto a uma superfície comercial no Lourel e o homicídio de um homem na A16, "um pai de família que foi morto de forma gratuita", disse, ontem, Luís Neves, diretor da UNCT - permitiram, posteriormente, confirmar as suspeitas iniciais.

Nos dias seguintes aos crimes, os investigadores encontraram um revólver abandonado num dos dois Audi A3 usados pelos assaltantes. Os cartuchos das armas disparadas contra o Mercedes onde seguia a vítima mortal do assalto, foram outras pistas analisadas. O interior dos carros foi passado a pente fino pelo Laboratório de Polícia Científica, recolhendo todo o tipo de vestígios passíveis de análise e ajuda na identificação dos suspeitos.

Porém, tal não bastava para avançar para detenções. Durante praticamente um ano, os inspetores da UNCT mantiveram os suspeitos sob vigilância, recolhendo informação preciosa para os deter. Só que, há cerca de três meses, dois dos suspeitos foram presos no âmbito de outros processos por criminalidade violenta. Outro foi detido em Londres e extraditado para Portugal ao abrigo de um mandado de detenção europeu. Apesar de, nestes casos, terem sido apreendidas provas com interesse para a investigação do assalto à carrinha de valores, a Judiciária quis prender todo o grupo.

O que acabaria por acontecer esta terça feira, com a detenção de mais três suspeitos na zona da Grande Lisboa. Ontem, em conferência de imprensa, Luís Neves revelou que o grupo está "integralmente identificado", e traça o perfil dos suspeitos: "São homens de 30 anos, portugueses, com vasta experiência de crimes violentos e alguns deles já tinham sido condenados a vários anos de prisão por crimes semelhantes." Na dezena de buscas realizadas na Grande Lisboa, além das três detenções foram apreendidas várias armas de fogo, que serão analisadas pelo Laboratório de Polícia Científica, de forma a confirmar ou não se foram as mesmas utilizadas nos crimes de fevereiro de 2016.

Em comunicado, a Judiciária considerou que com a detenção deste trio, foi desmantelado um grupo que terá cometido "outros crimes de roubo a carrinhas de transporte de valores". "Os elementos integrantes desta associação criminosa são detentores de antecedentes criminais, tendo alguns deles já cumprido longas penas de prisão pelo cometimento de crimes violentos", frisou.