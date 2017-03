Pub

Diretor da PJ disse que homem suspeito de raptar menor em Ponte de Lima está já "identificado em meia dúzia" de situações semelhantes

O diretor da PJ de Braga afirmou que o homem hoje detido na zona de Aveiro por alegado envolvimento no desaparecimento de uma menor de Ponte de Lima tem o perfil de "predador sexual" através da internet.

"Tem um perfil típico de um predador sexual através da internet e das redes sociais", disse à Lusa Gil Carvalho, diretor da Polícia Judiciária de Braga onde o suspeito se encontra detido.

Um homem de 24 anos foi hoje detido na zona de Aveiro pelo alegado envolvimento no desaparecimento de uma menina de 13 anos de Beiral do Lima, Ponte de Lima.

O homem foi detido numa residência onde também se encontrava a menor. Encontra-se indiciado pela prática de um crime de rapto agravado. "Mas podem estar em causa mais crimes", admitiu Gil Carvalho.

Segundo este responsável da PJ, o detido está já "identificado em meia dúzia" de outras situações análogas, "mas é muito provável que muitas outras possam ser identificadas".

Gil Carvalho deixou o apelo aos pais e encarregados de educação para que estejam "muito atentos" à navegação dos filhos na Internet, aos 'sites' que eles acedem e às pessoas com quem comunicam nas redes sociais.

O detido vai ser apresentado no sábado no Tribunal de Viana do Castelo, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

A adolescente de 13 anos, residente na freguesia de Beiral do Lima, terá apanhado o autocarro dos transportes escolares na manhã de 03 de março, para ir para as aulas, mas não se apresentou na escola.

O alerta às autoridades foi dado cerca das 20:00 desse dia, pelos pais da menor.

As buscas para encontrar a adolescente de 13 anos foram alargadas a Aveiro, distrito que foi identificado através do pedido de localização celular efetuado pela GNR de Viana do Castelo.

"Através do telemóvel da menor, o pedido de localização celular identificou o distrito de Aveiro", sublinhou a fonte, na ocasião.

No dia do seu desaparecimento, a menor terá apanhado um autocarro com destino a Braga, tendo sido alertada a Polícia Judiciária para colaborar nas operações de busca.