Pub

Reynolds alega ter perdido passaporte no avião. Por não ter sido encontrado o documento, tem de aguardar identificação da embaixada dos EUA

O surfista norte-americano Dane Reynolds, considerado um dos melhores do mundo, está retido desde segunda-feira à noite no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de ter tentado entrar em Portugal sem passaporte. Foi Jason Blanchard, que habitualmente filma as performances do surfista, quem primeiro alertou para a situação de Reynolds.

No Instagram, Blanchard escreveu esta quarta-feira que Dane Reynolds estava detido "e a ser tratado como um criminoso" no aeroporto de Lisboa. "Tiraram-lhe o telemóvel, a mochila, até os atacadores", sublinhou, acrescentando que a embaixada dos EUA em Portugal "está a fazer muito pouco" para o ajudar.

O DN pediu esclarecimento ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que confirma que "no dia 20 fevereiro, às 20:00, chegou ao Aeroporto de Lisboa, provindo de Inglaterra, um cidadão estrangeiro sem passaporte, que se apresentou como sendo o surfista Dane Reynolds. Referiu ter perdido o passaporte no avião, mas não foi encontrado".

Na ausência do documento, "e em conformidade com a legislação em vigor, ficou à guarda do SEF, tendo-lhe sido garantidas todas as condições para o efeito".

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras contactou então a embaixada norte-americana, "para efeitos de identificação do cidadão em apreço. Um representante da Embaixada compareceu esta manhã no Aeroporto de Lisboa pelo que a situação estará em vias de resolução", informa o SEF. Até ao momento, o DN não conseguiu obter esclarecimentos da embaixada.

Reynolds, que tem 31 anos, era o 37.º do ranking da World Surf League em 2015, mas em 2010 chegou a ascender ao quarto lugar. A aposta do surfista, porém, não são as competições: prefere o free surfing e é normalmente acompanhado por Jason Blanchard, que o filma a dominar as ondas.