Marca de cerveja nacional continua a responder aos comentários do presidente do Eurogrupo

Depois do "Gastámos tudo em copos!", com a imagem de três copos vazios, a Super Bock continua a responder a Dijsselbloem, presidente do Eurogrupo, que disse que os países do sul gastavam o dinheiro todo em bebida e mulheres.

Agora, sai uma caixa com copos e cerveja da marca portuguesa diretamente para o holandês.

"Tínhamos de ter um gesto amigável. Cá vai uma remessa de copos e cerveja do sul da Europa a caminho de Bruxelas", escreveu a marca no Facebook.