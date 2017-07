Pub

Falar connosco, de forma silenciosa, na terceira pessoa melhora o controlo emocional

Falar consigo próprio na terceira pessoa, de forma silenciosa, enquanto atravessa momentos de grande stress, é uma forma eficaz de controlar as emoções, sem ser necessário recorrer a nenhum outro mecanismo de controlo emocional.

Embora as pessoas tenham o hábito de conversar consigo mesmas usando o "eu", um grupo de investigadores do ramo de psicologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, estudou a forma como as pessoas falavam sozinhas e perceberam que há um forte controlo emocional quando se dirigem a elas próprias na terceira pessoa, conclusões que foram publicadas na revista académica Nature.

Jason Moser, professor de psicologia da Universidade de Michigan, afirma que quando "nos referimos a nós próprios na terceira pessoa faz que pensemos em nós de forma mais parecida com a maneira como pensamos sobre os outros, e é possível verificar isso na atividade cerebral. Esta forma de comunicar ajuda as pessoas a obter uma distância psicológica das suas experiências, distância que muitas vezes pode ser útil para controlar as emoções".

Este estudo envolveu a participação de diversas pessoas que foram sujeitas a testes onde era registado o seu comportamento cerebral. Os participantes assistiram a imagens perturbadoras e reagiram a essas imagens conversando consigo próprios quer na primeira pessoa quer na terceira pessoa, enquanto as suas atividades cerebrais eram registadas através de eletroencefalograma - exame que recolhe um sinal elétrico cerebral recorrendo a elétrodos colocados sobre a cabeça, em pontos definidos. O exame registou que quando os participante eram confrontados com as imagens perturbadoras - um homem a apontar uma arma contra as suas cabeças -, os participantes tiveram uma rápida diminuição da atividade cerebral (em menos de um segundo) assim que começavam a referir-se a si próprios na terceira pessoa. Além de ser eficaz no controlo emocional, o estudo também concluiu que este método envolve menos esforço do que forçar uma tentativa de controlo do pensamento.

Regulação sem esforço

Numa outra experiência, conduzida por Ethan Kross, professor de Psicologia e diretor do Laboratório de Emoção e Autocontrolo, foi pedido aos participantes que refletissem sobre momentos dolorosos que viveram no passado, e tinham, à semelhança do estudo anterior, de reagir a essas memórias usando a primeira pessoa e a terceira pessoa, enquanto a atividade cerebral foi registada através de ressonância magnética.

Os resultados obtidos também revelaram um melhor controlo emocional ao dirigirem-se a eles próprios na terceira pessoa. "Falar consigo próprio na terceira pessoa pode constituir uma forma de regulação emocional sem esforço", conclui Ethan Kross.