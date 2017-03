Pub

O site de venda de carros partilhou no Facebook uma imagem alusiva ao Dia da Mulher. As reações não se fizeram esperar

O Standvirtual partilhou no Facebook uma mensagem a desejar um feliz dia da mulher só que a forma como o fez está a gerar alguma controvérsia: juntou carros e mulheres, numa alusão à ideia de que elas não sabem conduzir, neste caso em particular estacionar.

A imagem foi partilhada no Facebook às 11:00 e em menos de uma hora já tinha sido partilhada mais de 500 vezes e tinha mais de 200 comentários.

"Ainda bem que o stand virtual tem tantos carros com sensores, eu odeio que me venham bater no carro por não saberem estacionar. Muito obrigado", diz uma mulher.

"Tanta dificuldade em digerir uma piada não sei porquê. Parabéns à página pelo sentido de humor. E já agora, parabéns, às mulheres que se riram disto, às outras que acharam uma piada machista, que tenham um seguro contra todos os riscos", diz um homem. "Absolutamente desnecessário. Perpetuar preconceitos desadequados em prole de alguma publicidade... É só triste", diz outro homem.

"Isto vai dar molhada e da grossa", antecipa um outro.

A imagem partilhada pelo Standvirtual mostrava o estacionamento de um automóvel em vários passos. Além do desejo de um bom dia da mulher, publicitava a existência de mais de 17 mil carros com sensores de estacionamento para venda no site.