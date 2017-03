Pub

Falcon 9 usado há um ano voltou a ser lançado do centro espacial Kennedy, com a secção principal a aterrar minutos depois numa plataforma flutuante no oceano, permitindo que possa ser reutilizado numa terceira missão

Mais um sucesso para a SpaceX de Elon Musk. Um foguetão reciclado que fez há quase um ano o primeiro voo voltou a ser lançado do centro espacial Kennedy, na Florida. A sua missão era colocar em órbita um satélite, mas o objetivo maior era provar que é possível reutilizar os foguetões e, desta forma, tornar os voos espaciais muito mais baratos.

Menos de dez minutos depois do lançamento, a secção principal do Falcon 9 aterrou com sucesso numa plataforma no meio do oceano, o que à partida permite que volte a ser usado para um terceiro voo.

O lançamento foi às 18.27 na Florida (23.27 em Lisboa) e o objetivo era colocar em órbita um satélite de comunicações SES-10 para a SES SA, do Luxemburgo. A colocação do satélite ocorreu 32 minutos após o lançamento.

A plataforma onde aterrou o Falcon 9 foi batizada de Of Course I Still Love You (é claro que ainda te amo, em português) numa homenagem póstuma ao escritor escocês Iain M. Banks, sendo esse o nome de uma das naves espaciais que aparecem no segundo livro da série de ficção científica The Culture, intitulado The Player of Games (publicado em 1988).

A Space X, de Musk, fez história em dezembro de 2015 quando conseguiu aterrar com sucesso um foguetão pela primeira vez. Desde então, já repetiu esse sucesso em sete ocasiões (oito com a atual). Ao reutilizar os foguetões, a SpaceX espera cortar em 30% os seus custos.

O preço de lançar um Falcon 9 é de 62 milhões de dólares, não tendo ainda sido anunciado quanto custará voar num foguetão reutilizável. "Estamos à procura de uma verdadeira reutilização como um avião", disse a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell. "Queremos aterrar e relançar no mesmo dia", acrescentou.

