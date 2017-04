Pub

O Tizen, que é utilizado, por exemplo, em Smart TVs, tem muitos problemas de código, descobriu investigador

Sistema operativo desenhado pela Samsung para alguns dos seus aparelhos, o Tizen, está em produtos como smartphones, smartwatches e smart TVs, mas revela-se muito pouco seguro. Na era em que um mero erro de software pode ser fatal, um investigador encontrou cerca de 40 no Tizen, de acordo com o Mashable.

Amihai Neiderman, enumerou-os de forma detalhada numa conferência da Kaspersky: a Security Analyst Summit.

De acordo com o investigador israelita, todas as falhas que encontrou são críticas, tornam os aparelhos vulneráveis e permitem a qualquer hacker entrar no sistema e controlar um destes dispositivo Samsung.

"Tudo o que podiam fazer de errado, fizeram. Dá para ver que ninguém com conhecimentos de segurança olhou para o código ou o escreveu. É como deixar alguém que ainda não acabou o primeiro ano de universidade escrever o código", disse Neiderman ao Motherboard.

Se falhas de segurança num sistema operativo já é coisa que assuste, por si, hoje em dia, uma das falhas no software é particularmente alarmante.

Segundo Neiderman, é possível a um hacker entrar na TizenStore (loja de aplicações), tomar controlo do software e injetar software malicioso em qualquer dispositivo com o sistema operativo Tizen. Como esta aplicação em particular pode aceder a qualquer parte do sistema, alguém com más intenções pode tomar controlo absoluto sobre um aparelho Tizen que não é seu.

"Deve ser o pior código que já vi", acrescenta.

Neiderman, que começou a investigar o caso depois de adquirir uma Smart TV da Samsung, diz que já contactou a marca, não recebendo mais do que uma mera resposta automática. Contudo, o Mashable diz que a Samsung já afirmou que está a trabalhar com o israelita para diminuir as vulnerabilidades.

Este caso ganha outros contornos relembrando o recente caso de divulgação da CIA e o suposto controlo e acesso que a agência pode ter a determinados aparelhos tecnológicos.