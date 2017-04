Pub

PJ descobriu que o roubo e sequestro, com prejuízo de 40 mil euros, foram simulados

Foi um velho golpe de seguros, com o dono de um requintado restaurante em Viseu, de 39 anos, a tentar burlar a seguradora em 40 mil euros, o valor dos bens que denunciou ter perdido num assalto ao seu estabelecimento. O cúmplice no esquema foi um primo afastado do empresário, de 37 anos.

O empresário foi detido e o primo identificado há uma semana pela PJ, pouco mais de um mês depois de fingirem os crimes, mas vão aguardar julgamento em liberdade com termo de identidade e residência.

Segundo contou fonte da PJ de Coimbra, que investigou o caso, o falso assalto aconteceu na noite de 23 para 24 de fevereiro. Na manhã do dia 24, os empregados aperceberam-se de barulhos na casa de banho do restaurante: era o patrão, que ali estava trancado. Os empregados chamaram a PSP. A polícia foi ao local e falou com o proprietário. Mas como houve sequestro, o caso passou à Polícia Judiciária (que tem a competência exclusiva para investigar sequestros e raptos). A vítima contou aos inspetores que três ladrões o tinham abordado à hora do fecho do restaurante e levado vários bens no valor total de 40 mil euros - entre os quais uma aparelhagem de som topo de gama, vinhos de qualidade no valor de 200 a 300 euros por garrafa, quadros e algum dinheiro. Também contou que foi forçado a entrar na casa de banho onde ficou, trancado, toda a noite.

A PJ começou a investigar. Os inspetores aperceberam-se de que um restaurante em Aveiro tinha adquirido garrafas de vinho de coleção idênticas às que tinham sido roubadas ao empresário de Viseu. Identificaram o homem que vendeu as garrafas. Com mandados judiciais, a PJ avançou com uma busca domiciliária. Em casa do suspeito encontrou alguns dos bens roubados. Confrontado, o suspeito explicou que não houve assalto nenhum e que a ideia foi do seu primo afastado, o dono do restaurante. Problemas financeiros terão sido o móbil para similar o crime. O homem que comprou os vinhos é suspeito do crime de recetação.