O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu o alerta devido à previsão de vento e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quarta-feira um "Aviso Amarelo" devido à previsão de vento e agitação marítima em sete ilhas do arquipélago dos Açores na próxima sexta-feira

Segundo o IPMA, as cinco ilhas do grupo central - Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa - estão sob "Aviso Amarelo" para agitação marítima entre as 17.00 e as 22.00 horas locais de sexta-feira (mais uma hora em Lisboa), prevendo-se ondas de noroeste/oeste.

Para estas cinco ilhas, o IPMA emitiu também um "Aviso Amarelo" para vento, com direção de noroeste, que vigora entre as 08.00 e as 17.00 locais de sexta-feira.

Entretanto, o IPMA antecipou para quinta-feira este "Aviso Amarelo" para vento e emitiu outro para sexta-feira, entre as 08.00 e as 19.00, no grupo central, com vento de oeste.

Já no grupo ocidental, ilhas das Flores e do Corvo, o "Aviso Amarelo" para agitação marítima, com ondas de oeste, mantém-se entre as 11.00 e as 22.00 de sexta-feira.

O IPMA atualizou também o aviso para este grupo, que inclui agora um "Aviso Amarelo" para vento entre as 05.00 e as 14.00 de sexta-feira.

Segundo a delegação regional dos Açores do IPMA, a emissão do aviso deve-se "a uma intensificação da corrente de oeste vai causar um agravamento do estado do tempo".

O "Aviso Amarelo", o terceiro de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda à população que consolide telhados, portas e janelas e "corte ou pode as árvores próximas em risco de queda".

A Proteção Civil aconselha, ainda, o reforço das amarrações das embarcações, especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas e não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar.