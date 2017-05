Pub

A GNR de Vila Real anunciou hoje a detenção de sete pessoas por posse de armas proibidas, numa investigação que levou à realização de 13 buscas domiciliárias e à apreensão de 17 armas de fogo.

A operação dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Real decorreu entre segunda e terça-feira, nos concelhos de Alijó, Vila Real e Mondim de Basto.

Segundo a GNR, os detidos são cinco homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 25 e 67 anos.

No âmbito desta investigação por posse de armas proibidas, foram realizadas 13 buscas domiciliárias e apreendidas 17 armas de fogo, uma arma de ar comprimido, cerca de mil munições de vários calibres, 20 bombas de foguetes, três coldres e três telemóveis.

Depois de presentes a tribunal, a cinco dos detidos foi aplicada a pena de multa, enquanto os restantes dois vão ser ouvidos esta tarde em primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A operação contou com o apoio de militares do Núcleo de Proteção Ambiental, equipa de Inativação de Explosivos e da Secção de Programas Especiais do Comando Territorial de Vila Real.