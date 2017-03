Pub

Grupo de 36 alunos da Universidade Sénior fizeram primeira página

Hoje, o Media Lab abriu as portas aos alunos da Universidade Sénior do Montijo. Os 36 seniores chegaram à Torre do Global Media Group e vestiram um colete de jornalista que os acompanhou ao longo da visita.

Primeiramente, os alunos assistiram a uma formação sobre o jornalismo e a história do Diário de Notícias, ao longo dos seus 152 anos. O grupo, em conversa com o formador, partilhou histórias e vivências em comum com aquele que é o segundo jornal mais antigo de Portugal.

Houve também tempo para uma visita às redações de Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, tal como ao estúdio da rádio TSF. No final, os repórteres do dia puseram as "mãos na massa" e realizaram uma primeira página de jornal, onde relataram os assuntos mais importantes do dia.

O centro educativo Media Lab pretende promover uma cidadania ativa. Saiba mais em: www.medialab.dn.pt.