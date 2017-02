Pub

A melhor forma de comunicar com o seu animal é usar frases curtas e simples. Educar exige repetir muitas vezes as regras

Quando ouve palavras como "rua", "dono" ou "podes vir", Bóris sabe o que tem de fazer. "Tento usar poucas palavras, porque sei que é mais fácil. Acho que ele percebe. Foi associando", conta ao DN a tutora, Cleia Detry, zooarqueóloga de 39 anos. De uma maneira geral, quando se fala com um cão usam-se frases curtas e simples e um tom de voz mais agudo. É a chamada "linguagem dirigida aos cães", explicou a psicóloga britânica Juliane Kaminski, num artigo publicado no El País.

Um novo estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B revela que, ao utilizar esse tipo de linguagem com os cães bebés, eles entendem melhor os comandos dos tutores do que se for usada linguagem normal. Além disso, foi demonstrado que é possível comunicar com os animais através dos gestos. Quando o tutor aponta, o cão percebe para onde se deve dirigir.

Gonçalo Pereira, fundador do Centro para o Conhecimento Animal, diz que, na comunicação com os cães, "o que importa é que sejamos claros, concisos e consistentes". Esqueça as "regras dúbias". Ou pode ou não pode. "Cada vocábulo que usamos tem de ser sempre claro" e "igual para criar uma regra". Por exemplo, "o "não" tem de ter um significado claro, como ficar quieto, congelado, por exemplo".

Ilda Rosa, professora de comportamento animal na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, defende que "os cães associam palavras a atos". "Ponho em causa que percebam a palavra em si." No entanto, prossegue, "entendem o nosso tom de voz" e "respondem muito à nossa linguagem corporal". Ou seja, "entendem sobretudo a comunicação que já damos conta que temos". É por isso, diz Ilda Rosa, que "a linguagem corporal tem de corresponder ao que é dito, caso contrário cria-se uma grande confusão".

É mais fácil para o cão perceber "rua", "casa", "vem", "senta", "deita" ou "fora" do que "vai sentar ali fora", por exemplo. "Entendem a entoação e a palavra que associam a determinado sítio ou coisa", explica a docente. Mas, se quer que o animal lhe obedeça, tem de "ser agradável e recompensá-lo". Deve ensinar baseado no reforço positivo e evitar ao máximo a punição. Quando são muito pequenos, é a comida que funciona melhor, mas depois podem usar também festas e elogios.

Escolher tom de voz adequado

Depois de ser atacado por um cão, Bóris tornou-se agressivo com as pessoas e com os outros animais. Os tutores não sabiam como comunicar com ele. "Não percebíamos como se sentia, os sinais de stress", recorda Cleia. Foi então que a investigadora procurou a ajuda do Centro para o Conhecimento Animal e mais tarde de uma treinadora. Paralelamente, aproveitou para fazer uma formação online de comunicação com cães. Hoje Bóris consegue controlar-se perto de pessoas e animais, mas Cleia diz que está fora de questão falar com o cão de forma agressiva. "No início fizemos isso, mas não resultou."

Gonçalo Pereira, veterinário especialista em comportamento e bem-estar animal, considera que a formação é muito importante. "Todas as pessoas deviam perceber a linguagem dos seus animais." No que diz respeito à forma como se fala, o especialista revela que, por vezes, tem de "ajudar as pessoas a encontrar o tom de voz adequado". Num cão com problemas de comportamento, falar de forma agressiva só piora a situação.

Como o cão deteta os sinais que os humanos tentam disfarçar, "se está zangado", Gonçalo diz que o melhor "é nem sequer olhar para o cão". Era o que fazia Cleia quando o cão era mais pequeno e tinha por hábito roubar comandos e outros objetos. "Os berros alimentavam a situação, porque aquilo para ele era atenção, brincadeira. Se ignorasse, ele acabava com esses comportamentos. É uma forma de comunicar que resulta."

Apontar é também uma forma de comunicar com os cães. "É por isso que é tão fácil treinar cães surdos", sublinha Ilda Rosa, acrescentando que é isso que também se faz com as crianças. A capacidade de perceber os gestos e o olhar do tutor, diz Gonçalo Pereira, deve-se "aos milhares de anos de convivência com os humanos". Não acontece com os lobos, por exemplo. "Quanto mais exagerado o gesto, melhor percebem, porque ao longo dos anos os cães perdem visão."

