Os passageiros dos voos da SATA Air Açores serão reencaminhados na quarta-feira

Seis voos da transportadora aérea SATA foram hoje cancelados e um outro foi obrigado a divergir devido ao mau tempo que afeta o arquipélago dos Açores, informou o porta-voz da companhia, António Portugal.

Segundo adiantou António Portugal à agência Lusa, foram cancelados os voos da SATA Air Açores (que asseguram as ligações entre as nove ilhas) Terceira/Graciosa/Terceira, com um total de 54 passageiros, e Terceira/Flores/Terceira, com 18 passageiros.

"Os passageiros dos voos Terceira/Graciosa/Terceira e Terceira/Flores/Terceira serão reencaminhados na quarta-feira", indicou.

O porta-voz da SATA acrescentou que o voo da Azores Airlines (que efetua voos para fora do arquipélago) Lisboa/Horta/Lisboa, com chegada prevista ao Faial às 14:00 locais (mais uma hora em Lisboa), também foi cancelado, mas os passageiros serão reencaminhados via Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

Devido ao mau tempo, "o voo Terceira/Pico divergiu para a Horta e os 38 passageiros serão transportados via marítima", adiantou ainda o porta-voz da SATA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos amarelos para as nove ilhas dos Açores devido às previsões de chuva e vento.

Para o grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso referente à precipitação vai vigorar entre as 14:00 e as 23:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje.

Aquelas duas ilhas vão estar também sob aviso amarelo, por causa do vento, entre as 15:00 e as 23:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje.

No grupo central (Terceira, Pico, Graciosa, Faial e São Jorge), o aviso amarelo referente à precipitação vigora entre as 16:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e as 05:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

As cinco ilhas do grupo central vão estar ainda sob aviso amarelo por causa do vento, entre as 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e as 05:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo devido a precipitação abrange o período entre as 19:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e as 05:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

São Miguel e Santa Maria vão estar igualmente sob aviso amarelo devido ao vento entre as 21:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e as 05:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

O aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um aviso onde recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações.